Дизайн Galaxy S24 и S24+ утек в сеть. Спасибо качественным макетам новинок

Изображения макетов, опубликованные Сонни Диксоном, позволяют рассмотреть смартфоны с разных ракурсов.

На них видно одно отверстие для динамика и лоток для SIM-карты. Также заметна тройная задняя камера и несколько микрофонов, расположенных сверху и снизу устройств.

Пока что нет информации о внутренних компонентах, таких как логические платы, но это не умаляет интереса к предстоящим новинкам. Возможно, в ближайшем будущем появятся еще более подробные утечки.