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02:15, 15 ноября 2023
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Дизайн Galaxy S24 и S24+ утек в сеть. Спасибо качественным макетам новинок

В мире технологий разгорается новый вихрь волнения: дизайн будущих смартфонов Galaxy S24 и S24+ от Samsung был раскрыт благодаря качественным макетам, утекшим в сеть.

Wccftech

Wccftech

Эти модели, ожидаемые на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, уже вызывают бурные обсуждения среди поклонников и аналитиков.

Согласно утечке, оба флагмана, Galaxy S24 и S24+, будут представлены в белом цвете. Слив демонстрирует знакомый дизайн с изогнутыми углами.

Однако, несмотря на внешнюю схожесть с предшественниками, ожидается, что основное внимание Samsung уделила внутренним улучшениям. Это подтверждается отсутствием значительных изменений во внешнем виде устройств.

Wccftech

Wccftech

Изображения макетов, опубликованные Сонни Диксоном, позволяют рассмотреть смартфоны с разных ракурсов.

На них видно одно отверстие для динамика и лоток для SIM-карты. Также заметна тройная задняя камера и несколько микрофонов, расположенных сверху и снизу устройств.

Пока что нет информации о внутренних компонентах, таких как логические платы, но это не умаляет интереса к предстоящим новинкам. Возможно, в ближайшем будущем появятся еще более подробные утечки.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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