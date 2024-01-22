Опубликовано 22 января 2024, 13:30
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Для Samsung Galaxy S24 на днях выйдет обновление камеры, которое изменит восприятие смартфона
Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 уже завтра должны получить важное обновление программного обеспечения, которое значительно улучшит производительность и функциональность камеры.
Samsung
Популярный инсайдер Макс Джамбор настоятельно рекомендовал поклонникам воздержаться от просмотра обзоров устройств до выхода этого апдейта. По его словам, обновление будет доступно для всех устройств Galaxy S24 во вторник, 23 января, и обещает значительное улучшение камеры.
Подобные патчи часто включают улучшенные алгоритмы обработки изображений, улучшения автофокуса, ночной съемки и других функции, которые могут значительно прокачать фотографический опыт.
Макс Джамбор известен своими точными прогнозами и утечками информации о новых гаджетах. Ранее он точно сообщил даты презентаций OnePlus 9 и OnePlus 10, Samsung Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE.