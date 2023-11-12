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10:30, 12 ноября 2023
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«Дочка» Volvo показала свой первый смартфон... срисованный с Meizu

«Дочка» Volvo Polestar, известная своими электромобилями, сделала смелый шаг в сторону смартфонов, представив устройство с дизайном от Meizu 20. Polestar Phone, имеющий характерную плоскую металлическую рамку и ярко выраженные кольца модуля камеры, намекает на систему камер с 23-мм основным объективом, 70-мм телеобъективом и 15-мм ультраширокоугольным объективом.

PoleStar / Meizu

PoleStar / Meizu

Помимо эстетики, наиболее интригующим аспектом является предполагаемая бесшовная интеграция с линейкой электромобилей Polestar. Сообщается, что телефон будет оснащен адаптированным интерфейсом Polestar OS, возможно, разработанным в сотрудничестве с Meizu.

Он, вероятно, будет оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, большим объемом оперативной памяти и возможностью быстрой зарядки. Несмотря на то, что первые признаки указывают на эксклюзивный китайский релиз, энтузиасты по всему миру с нетерпением ждут его на глобальном рынке.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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