«Дочка» Volvo показала свой первый смартфон... срисованный с Meizu
«Дочка» Volvo Polestar, известная своими электромобилями, сделала смелый шаг в сторону смартфонов, представив устройство с дизайном от Meizu 20. Polestar Phone, имеющий характерную плоскую металлическую рамку и ярко выраженные кольца модуля камеры, намекает на систему камер с 23-мм основным объективом, 70-мм телеобъективом и 15-мм ультраширокоугольным объективом.
PoleStar / Meizu
Помимо эстетики, наиболее интригующим аспектом является предполагаемая бесшовная интеграция с линейкой электромобилей Polestar. Сообщается, что телефон будет оснащен адаптированным интерфейсом Polestar OS, возможно, разработанным в сотрудничестве с Meizu.
Он, вероятно, будет оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, большим объемом оперативной памяти и возможностью быстрой зарядки. Несмотря на то, что первые признаки указывают на эксклюзивный китайский релиз, энтузиасты по всему миру с нетерпением ждут его на глобальном рынке.