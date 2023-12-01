Долгожданный флагман Meizu 21 с 200-мегапиксельной камерой и ценником $480 официально представлен

Что интересно, несмотря на то, то перед нами флагман, аппарат предлагается по цене всего около $480.

Meizu 21 выделяется своим утонченным внешним видом, продолжая традиции бренда в области дизайна. Смартфон оснащен 6.55-дюймовым OLED-дисплеем от Samsung, который обеспечивает яркость до 1800 нит и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Особое внимание заслуживает камера Meizu 21. Она включает в себя 200-мегапиксельный основной сенсор от Samsung, который обещает превосходное качество изображений и быстродействие.