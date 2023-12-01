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04:30, 01 декабря 2023
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Долгожданный флагман Meizu 21 с 200-мегапиксельной камерой и ценником $480 официально представлен

Компания Meizu наконец-то представила свой новейший флагманский смартфон — Meizu 21.

ITHome

ITHome

Что интересно, несмотря на то, то перед нами флагман, аппарат предлагается по цене всего около $480.

Meizu 21 выделяется своим утонченным внешним видом, продолжая традиции бренда в области дизайна. Смартфон оснащен 6.55-дюймовым OLED-дисплеем от Samsung, который обеспечивает яркость до 1800 нит и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Особое внимание заслуживает камера Meizu 21. Она включает в себя 200-мегапиксельный основной сенсор от Samsung, который обещает превосходное качество изображений и быстродействие.

ITHome

ITHome

Дополняют его 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный датчик глубины, что делает Meizu 21 идеальным выбором для любителей мобильной фотографии.

Под капотом устройства находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность и эффективность. Смартфон также оснащен батареей емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить его всего за 40 минут.

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