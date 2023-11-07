Долгожданный Xiaomi Redmi K70 впервые показали вживую

Серия Redmi K70 будет включать в себя три модели: базовую K70, усовершенствованную K70 Pro и K70E. Ожидается, что K70 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовую. модель K70 оснастят чипом Dimensity 9300.

Обе модели процессоров демонстрируют выдающуюся производительность, превышая отметку в 2 млн баллов в бенчмарках, и обещают отличную энергоэффективность.

Кроме того, Redmi K70 продолжит традицию предшественников, поддерживая 2K разрешение экрана, что выделяет его среди конкурентов в этом классе.