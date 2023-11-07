Долгожданный Xiaomi Redmi K70 впервые показали вживую
В мире технологий снова волнение: Xiaomi представила вживую долгожданный Redmi K70, и он уже вызывает восторг среди поклонников бренда. Новинка была впервые продемонстрирована на презентации чипсета MediaTek Dimensity 9300.
Ferra.ru
Redmi K70, который многие уже окрестили «большим братом» Xiaomi 14, поражает своим ультратонким корпусом и прямым экраном без пластиковых поддержек.
Смартфон оснащен центральным отверстием для камеры и обрамлен узкими рамками, что придает ему особенно современный вид. Сообщается, что размер экрана составляет около 6.7 дюймов, что делает его сопоставимым с Xiaomi 14 Pro.
Серия Redmi K70 будет включать в себя три модели: базовую K70, усовершенствованную K70 Pro и K70E. Ожидается, что K70 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовую. модель K70 оснастят чипом Dimensity 9300.
Обе модели процессоров демонстрируют выдающуюся производительность, превышая отметку в 2 млн баллов в бенчмарках, и обещают отличную энергоэффективность.
Кроме того, Redmi K70 продолжит традицию предшественников, поддерживая 2K разрешение экрана, что выделяет его среди конкурентов в этом классе.