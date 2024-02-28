Два 3,5-мм разъема и большая колонка: Nubia представила музыкальный смартфон

Хотя nubia Music и не стремится к топовым характеристикам, он предлагает среднее аппаратное обеспечение для повседневного использования. Он оснащен процессором UNISOC, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ 90 Гц.

Кроме того, телефон оснащен двойной задней камерой с разрешением 50 МП.