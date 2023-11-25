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16:30, 25 ноября 2023
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Двухлетний Samsung Galaxy S21 получил Android 14 с оболочкой One UI 6.0

Долгожданная Android 14 (One UI 6.0) официально пришла на устройства Samsung серии Galaxy S21. После нескольких месяцев бета-тестирования стабильная версия распространяется по всему миру, начиная с европейских моделей. Обновление, обозначенное как G99xBXXU9FWK2, обещает множество новых функций и улучшений.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Обновление объемом 2,28 ГБ - это событие, и если вы находитесь в Европе, то вам пора нажать кнопку «Загрузить и установить» в разделе «Обновление ПО». Выпуск обновления начался в Швейцарии, а в ближайшее время к Android 14 присоединятся и другие страны. Чтобы обеспечить бесперебойную загрузку, подключитесь к Wi-Fi.

Для энтузиастов файл прошивки вскоре будет доступен для ручной установки.

Интересно, что в последнем квартальном отчете Samsung Electronics обнаружилась неожиданная тенденция: самым убыточным подразделением компании стало её знаменитое семейство полупроводников.

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