Телефоны
Опубликовано 20 февраля 2024, 05:15
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Эксперт объяснил, почему сейчас почти нет компактных смартфонов

Самый первый iPhone, выпущенный в 2007 году, имеет дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Сейчас же вполне нормальным считается телефон с экраном 6,5-6,7 дюйма. Но почему большинство фирм стали производить именно такие «лопаты», а не компактные модели?
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Игры и видео. Смотреть видео и играть во что-нибудь намного удобнее на большом экране.

Ёмкость аккумулятора. Чем больше корпус телефона, тем большего размера батарею в него можно поместить. Сейчас нормальной считается ёмкость аккумулятора 5000 мА*ч. Также большой экран потребляет и больше энергии.

Камеры. Объективы с более крупной оптикой требуют больше места на смартфоне.

Robert Triggs / Android Authority

Robert Triggs / Android Authority

Производство. Чем меньше телефон, тем сложнее он в производстве.

Имидж. Большие смартфоны многие визуально воспринимают как более продвинутые по сравнению с компактными.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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