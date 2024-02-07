Эксперт объяснил, зачем смартфонам на Android сегодня нужно так много оперативной памяти

Оперативная память необходима телефону для обработки данных при запуске приложений, а также для работы операционной системы в целом. Если объёма этой памяти будет недостаточно, то гаджет будет тормозить, а на запуск каждого приложения станет уходить больше времени. Более того, приложение в итоге может «вылететь» или зависнуть.

Также в современных смартфонах на Android вы можете расширять оперативную память при помощи внутреннего хранилища. Однако если на Realme увеличить подобным образом ёмкость памяти с 4 до 8 ГБ, то в AnTuTu всё равно особого прироста не будет. К тому же эта функция скажется и на работе самой памяти устройства, потому что память внутреннего хранилища не рассчитана на такое её использование длительное время.