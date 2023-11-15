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12:45, 15 ноября 2023
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Эксперты назвали плюсы и минусы получения root-прав на Android-смартфонах

Получение root-прав на Android-устройствах открывает новые возможности, но несет в себе и определенные риски.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эксперты отметили, что, хотя root-доступ и позволяет пользователям обходить ограничения операционной системы и полностью контролировать свои устройства, он также увеличивает потенциал для проблем с безопасностью.

Среди преимуществ разблокировки смартфона — возможность настройки пользовательского интерфейса, удаления встроенного ПО (bloatware) и установки любых приложений, включая те, которые не доступны в официальном магазине приложений.

Пользователи также могут устанавливать пользовательские версии Android (ROM), которые могут улучшить производительность устройства и предложить дополнительные функции.

Однако, получение root-прав сопряжено с рисками. Это может привести к нарушению стабильности устройства, уязвимости перед вредоносными программами и потере гарантии от производителя.

Кроме того, некоторые официальные приложения, такие как банковские и стриминговые сервисы, могут отказываться работать на устройствах с root-доступом из-за потенциальных рисков безопасности.

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