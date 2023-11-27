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04:30, 27 ноября 2023
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Если надоели флагманы Xiaomi: раскрыты характеристики и внешний вид новенького Meizu 21

Meizu готовится представить свой новый флагманский смартфон — Meizu 21. Случится это уже 30 ноября 2023 года.

Gizmochina

Gizmochina

В преддверии запуска были раскрыты некоторые ключевые характеристики и варианты цветового оформления устройства.

Согласно утечке от инсайдера Fenibook, Meizu 21 будет иметь размеры 156.7 x 75.3 x 7.9 мм и вес 198 граммов.

Новинка получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Смартфон будет доступен в черном, белом, зеленом и фиолетовом цветах, а его задняя панель будет украшена кольцевой светодиодной вспышкой для тройной камеры.

Gizmochina

Gizmochina

В основе Meizu 21 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом Flyme 10.5. Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 80 Вт Super mCharge.

В качестве основной камеры будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3 с поддержкой OIS, дополненный 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch в экране, OneMind 10.5 mEngine Ultra и два стереодинамика.

Цена Meizu 21 пока не раскрыта, но предполагается, что она будет ниже, чем у Xiaomi 14 и iQOO 12 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, стартовая цена которых составляет 3999 юаней (около 50 000 рублей).

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