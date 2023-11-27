Если надоели флагманы Xiaomi: раскрыты характеристики и внешний вид новенького Meizu 21

В основе Meizu 21 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом Flyme 10.5. Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 80 Вт Super mCharge.

В качестве основной камеры будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3 с поддержкой OIS, дополненный 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch в экране, OneMind 10.5 mEngine Ultra и два стереодинамика.

Цена Meizu 21 пока не раскрыта, но предполагается, что она будет ниже, чем у Xiaomi 14 и iQOO 12 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, стартовая цена которых составляет 3999 юаней (около 50 000 рублей).