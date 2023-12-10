Это для геймеров: инсайдеры показали первое фото недорогого игрового Honor 90 GT

Информации об этом устройстве не много. Известно, что Honor 90 GT получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, будет и более «продвинутая» версия — Honor 90 GT — с 24 ГБ ОЗУ. Это первая модель Honor с оперативной памятью, имеющей такой объём.

Гаджет должен получить фиолетовый корпус с золотыми полосками на задней панели, задняя камера получит три вертикально организованных модуля, а основная — систему оптической стабилизации.

Также известно, что в Китае смартфон прошёл сертификацию государственного ведомства 3С, и есть информация, что Honor 90 GT получит комплектную быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Предполагается, что в Китае смартфон будет стоить около 2499 юаней: это базовая цена главного конкурента детища Honor — Redmi K70.