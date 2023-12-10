Это для геймеров: инсайдеры показали первое фото недорогого игрового Honor 90 GT
В Сети появилось первое инсайдерское фото игрового смартфона Honor 90 GT.
Shenzen Zhixin New Information Technology Co
Информации об этом устройстве не много. Известно, что Honor 90 GT получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, будет и более «продвинутая» версия — Honor 90 GT — с 24 ГБ ОЗУ. Это первая модель Honor с оперативной памятью, имеющей такой объём.
Гаджет должен получить фиолетовый корпус с золотыми полосками на задней панели, задняя камера получит три вертикально организованных модуля, а основная — систему оптической стабилизации.
Также известно, что в Китае смартфон прошёл сертификацию государственного ведомства 3С, и есть информация, что Honor 90 GT получит комплектную быструю зарядку мощностью 100 Вт.
Предполагается, что в Китае смартфон будет стоить около 2499 юаней: это базовая цена главного конкурента детища Honor — Redmi K70.