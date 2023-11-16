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16:30, 16 ноября 2023
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Это самый новый китайский люксовый смартфон без переплаты: Vivo iQOOO 12 Pro

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал о плюсах и минусах нового флагмана из Китая - Vivo iQOOO 12 Pro.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Прежде всего, на Vivo iQOOO 12 Pro стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он набирает в AnTuTu больше 2 миллионов баллов. Но при этом смартфон сильно нагревается: до 47 градусов. В играх у него заметны проседания уже на 10-й минуте, а FPS снижается на 20-40 к/с. В целом подобная мощность нужна, только если вы монтируете видео в 4К, любите поиграть во что-нибудь на телефоне. С другой стороны, такой запас производительности даст возможность пользоваться Vivo iQOOO 12 Pro в течение следующих 5 лет без проблем.

Экран у новинки имеет диагональ 6,78 дюйма, максимальная яркость у него - 3000 нит, частота обновления - 144 Гц. С ШИМом у этого дисплея проблем нет.

В комплекте со смартфоном вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, документацию. Полностью заряжается Vivo iQOOO 12 Pro примерно за 20 минут. Также флагман поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную зарядку на 10 Вт.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Основная камера у Vivo iQOOO 12 Pro на 50 МП с оптической стабилизацией. Но во время записи видео в 4К 60 к/с вы не сможете переключаться между объективами. Оснащён смартфон также широкоугольной камерой на 50 МП, телевиком на 64 МП с 3-кратным увеличением. Примеры фото в сравнении с iPhone 15 Pro Max - выше.

Вывод

Vivo iQOOO 12 Pro нельзя назвать камерофоном. Однако он всё равно сможет дать вам практически всё, что нужно, в плане фото, видео, производительности и т.п.

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