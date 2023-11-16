Это самый новый китайский люксовый смартфон без переплаты: Vivo iQOOO 12 Pro

Прежде всего, на Vivo iQOOO 12 Pro стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он набирает в AnTuTu больше 2 миллионов баллов. Но при этом смартфон сильно нагревается: до 47 градусов. В играх у него заметны проседания уже на 10-й минуте, а FPS снижается на 20-40 к/с. В целом подобная мощность нужна, только если вы монтируете видео в 4К, любите поиграть во что-нибудь на телефоне. С другой стороны, такой запас производительности даст возможность пользоваться Vivo iQOOO 12 Pro в течение следующих 5 лет без проблем.

Экран у новинки имеет диагональ 6,78 дюйма, максимальная яркость у него - 3000 нит, частота обновления - 144 Гц. С ШИМом у этого дисплея проблем нет.

В комплекте со смартфоном вы получаете чехол, зарядку на 120 Вт, документацию. Полностью заряжается Vivo iQOOO 12 Pro примерно за 20 минут. Также флагман поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную зарядку на 10 Вт.