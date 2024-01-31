Это современный «антисмартфон» с экраном на электронных чернилах, Wi-Fi, Bluetooth и Android
Rozetked
Внешне Light Phone II представляет собой маленькую и тонкую электронную книжку. Сделано устройство из пластика. Оснащён телефон мини-джеком, кнопкой питания, кнопками регулировки громкости, а также кнопкой вызова меню. Вставить в аппарат можно лишь одну SIM-карту.
Комплект Light Phone II включает скрепку, короткий кабель, для зарядки и сам телефон. Существует две версии этого аппарата: американская и глобальная. Причём в Америке идёт привязка смартфона к сим-карте и вы платите за это каждый месяц деньги.
Диагональ экрана у Light Phone II составляет 2,8 дюйма, причём дисплей с огромными рамками.
Что касается процессора, то работает новинка на базе Snapdragon 210. Оперативной памяти — всего 1 ГБ, а встроенной — 8 ГБ.
Добавлять новые приложения и разделы можно в телефон через официальный сайт компании-производителя. Но сначала там нужно завести аккаунт.
Несмотря на то что Bluetooth и GPS у Light Phone II есть, всё же модуль NFC отсутствует. Из приложений доступны вам будут, например, калькулятор, будильник, календарь, навигатор. Но вот печатать на смартфоне практически невозможно. Клавиатура работает только в горизонтальном режиме, но даже в этом случае вы, скорее всего, не будете попадать по нужным клавишам всегда. Существует также возможность диктовки, и работает это уже отлично.
При использовании Light Phone II в основном для звонков хватит его примерно на 5 дней. Хотя аккумулятор у него — всего 950 мА*ч.
Вывод
В целом Light Phone II может понадобиться разве что в качестве запасного телефона в машину или в удалённые места, куда нельзя брать ничего с камерой. Ну или ещё один вариант — для отдыха от привычного смартфона.