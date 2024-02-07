Европа заставит производителей смартфонов, пылесосов и холодильников предоставлять трёхлетнюю гарантию

Согласно рабочей версии документа, производители смартфонов, пылесосов, холодильников, телевизоров и другой электроники обязаны будут предоставлять потребителю 12 календарных месяцев гарантии после ремонта. При этом ремонт должен быть предоставлен «в разумные сроки» и по «разумной цене» в случае, если эта услуга платная. Покупатель, со своей стороны, может выбирать между ремонтом и полной заменой устройства.

В директиве сказано и о том, что каждая страна ЕС может увеличить срок первоначальных гарантийных обязательств с двух лет до трёх.