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02:15, 13 ноября 2023
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Фанаты Xiaomi попросили сделать новый флагман компании ещё дороже

В мире технологий иногда происходят неожиданные вещи, и последний пример этого – история с новым флагманом компании Xiaomi.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недавно компания провела опрос среди своих поклонников, спрашивая их мнение о цене будущего флагмана Xiaomi 15. Результаты опроса показали, что большинство фанатов бренда поддерживают идею повышения цены на новинку.

Согласно опросу, проведенному на официальной странице Xiaomi в Weibo, из 61 тыс участников 37 тыс выбрали вариант «повысить цену, чтобы улучшить функционал, впечатления от использования и качество».

Таким образом, большая часть фанатов готовны платить больше за улучшенные характеристики и качество.

Этот опрос был проведен после того, как генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi 14 станет последним флагманом компании с начальной ценой в 3999 юаней. Он также подчеркнул, что компания стремится создавать лучшие телефоны и не будет ограничивать себя этим ценовым сегментом в будущем.

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