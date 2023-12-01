Флагманская серия Samsung Galaxy S24 получит меньше оперативной памяти, чем конкуренты

Это решение, кажется, идет вразрез с текущими тенденциями рынка, где конкуренты увеличивают объемы ОЗУ в своих устройствах.

По информации, предоставленной известным инсайдером Ice Universe, базовая модель Galaxy S24 будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти, в то время как более продвинутые версии — Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra — получат 8 или 12 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации.

Отмечается, что в линейке не будет моделей с 16 ГБ оперативной памяти.

Это решение Samsung кажется несколько неожиданным, особенно учитывая, что компания планирует акцентировать внимание на возможностях искусственного интеллекта в новых моделях.

Как известно, для эффективной работы нейросетей требуется не только мощный процессор, но и значительный объем оперативной памяти.

Посмотрим, каким образом корейский техногигант будет объяснять свое решение.