Флагманский Galaxy S24 Ultra совершит ИИ-революцию среди смартфонов Samsung

Инсайдер Ice Universe, известный своими точными прогнозами о новинках технологического мира, поделился, что корейский гигант вложил значительные ресурсы в разработку ИИ для новой линейки Galaxy S24.

По его словам, готовящаяся технология станет «крупнейшей инновацией ИИ в истории смартфонов Samsung».

Это заявление подогревает ожидания от предстоящего устройства, которое, как предполагается, превзойдет по продажам своего предшественника, Galaxy S23 Ultra, продажи которого за восемь месяцев текущего года достигли почти 11 млн единиц.

При этом, если прогнозы инсайдера сбудутся, Galaxy S24 Ultra не только установит новые стандарты для смартфонов Samsung, но и может существенно повлиять на рынок мобильных устройств в целом, предложив пользователям невиданный до сих пор уровень интеграции ИИ в повседневное использование смартфона.