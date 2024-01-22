Флагманский Huawei P70 представят в марте. Стали известны характеристики смартфона

Согласно последним утечкам от известного инсайдера Digital Chat Station, линейка обещает впечатляющие технические характеристики и инновационный дизайн.

Одной из ключевых особенностей Huawei P70 станет 6.7-дюймовый 1.5K экран, который обеспечит удобный захват и улучшенное визуальное качество. Экран будет иметь минимальные рамки, обещая погружающий и яркий дисплей с точными цветами и чувствительным сенсором.

В камере Huawei P70 ожидается значительное улучшение благодаря использованию датчика Omnivision OV50H с переменной физической диафрагмой.

Этот сенсор, представленный в январе 2023 года, имеет высокое разрешение 50 Мп и предназначен для премиальных моделей.

С размером оптического формата 1/1.3 дюйма и размером пикселя 1.2 микрона, он улучшает захват света для отличной съемки при слабом освещении.

Сенсор поддерживает несколько режимов HDR, высокие кадровые частоты и продвинутые функции, такие как запись видео 8K и 4K с электронной стабилизацией изображения. Работать устройство будет на базе процессора Kirin 9000S.