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08:15, 30 ноября 2023
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Флагманский смартфон Realme GT5 Pro получит 50 Вт беспроводную зарядку и цену ниже $500

Realme готовится к запуску своего нового флагмана — GT5 Pro. Произойти это должно уже на следующей неделе.

GSMArena

GSMArena

Согласно надежным источникам, новинка будет стоить около $490. За эту цену покупатели получат устройство с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с датчиком Sony IMX890.

Информация об этом устройстве была раскрыта Digital Chat Station, известным своей точностью в подобных утечках.

Официальные тизеры также подтвердили, что GT5 Pro станет первым смартфоном компании, поддерживающим беспроводную зарядку с впечатляющей скоростью в 50 Вт.

Чтобы справиться с высокими требованиями к производительности, Realme внедрила в GT5 Pro систему охлаждения VC и слоистые материалы общей площадью 12000 кв. мм.

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