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09:45, 30 ноября 2023
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Флагманский Xiaomi 14 Ultra оснастят сразу четырьмя камерами на 50 Мп

С момента официального дебюта смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro прошло немного времени, но уже появились захватывающие новости о следующем флагмане компании — Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomiui.net

Xiaomiui.net

По данным инсайдеров, грядущая новинка обещает стать настоящим прорывом в мире мобильной фотографии.

Xiaomi 14 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп. Эти модули будут охватывать все фокусные расстояния, предлагая пользователю невероятную гибкость и качество съемки.

Кроме того, смартфон будет оснащен многоступенчатой переменной диафрагмой с диапазоном от f/1.6 до f/4.0, что обеспечит значительное улучшение входящего света.

Предшественник устройства, Xiaomi 13 Ultra, уже использовал переменную диафрагму, но новая модель обещает еще больше инноваций и улучшений. К сожалению, пока что дата выпуска Xiaomi 14 Ultra остается неизвестной.

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