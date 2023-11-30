Флагманский Xiaomi 14 Ultra оснастят сразу четырьмя камерами на 50 Мп

По данным инсайдеров, грядущая новинка обещает стать настоящим прорывом в мире мобильной фотографии.

Xiaomi 14 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп. Эти модули будут охватывать все фокусные расстояния, предлагая пользователю невероятную гибкость и качество съемки.

Кроме того, смартфон будет оснащен многоступенчатой переменной диафрагмой с диапазоном от f/1.6 до f/4.0, что обеспечит значительное улучшение входящего света.

Предшественник устройства, Xiaomi 13 Ultra, уже использовал переменную диафрагму, но новая модель обещает еще больше инноваций и улучшений. К сожалению, пока что дата выпуска Xiaomi 14 Ultra остается неизвестной.