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21:00, 23 ноября 2023
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Глава Xiaomi Redmi раскрыл характеристики смартфонов серии Redmi K70

В преддверии ожидаемого анонса новой серии смартфонов Redmi K70, запланированного на 29 ноября, компания Xiaomi раскрыла некоторые ключевые характеристики этих устройств.

ITHome

ITHome

Серия Redmi K70 будет включать в себя три модели, среди которых особое внимание привлекает Redmi K70 Pro.

Redmi K70 Pro сможет похвастаться топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, обещающим высочайшую производительность. Кроме того, новинка отличается металлическим корпусом вместо привычного пластика — это придаёт ему более премиальный вид и ощущение.

Ожидается, что базовая версия Redmi K70 Pro будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Другая модель, Redmi K70E, будет оснащена процессором Dimensity 8300-Ultra и обладать экраном с разрешением 1.5K, поддержкой высокочастотной PWM-регулировки яркости и пиковой яркостью в 1800 нит. Эта модель также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

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