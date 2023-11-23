Глава Xiaomi Redmi раскрыл характеристики смартфонов серии Redmi K70
В преддверии ожидаемого анонса новой серии смартфонов Redmi K70, запланированного на 29 ноября, компания Xiaomi раскрыла некоторые ключевые характеристики этих устройств.
ITHome
Серия Redmi K70 будет включать в себя три модели, среди которых особое внимание привлекает Redmi K70 Pro.
Redmi K70 Pro сможет похвастаться топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, обещающим высочайшую производительность. Кроме того, новинка отличается металлическим корпусом вместо привычного пластика — это придаёт ему более премиальный вид и ощущение.
Ожидается, что базовая версия Redmi K70 Pro будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.
Другая модель, Redmi K70E, будет оснащена процессором Dimensity 8300-Ultra и обладать экраном с разрешением 1.5K, поддержкой высокочастотной PWM-регулировки яркости и пиковой яркостью в 1800 нит. Эта модель также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.