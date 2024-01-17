Главный конкурент Samsung S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max: в РФ протестировали Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя телефотообъективами. Один делает увеличивает объект в три раза, а второй — в шесть. Модулей при этом всего четыре, и все по 50 МП.

Смартфон набирает более 2 миллионов баллов в AnTuTu. Соответственно, он очень мощный и справляется без проблем с любыми задачами. Работает он на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Одна из фишек Oppo Find X7 Ultra — возможность убирать ненужные объекты на фотографиях. Делается это причём довольно качественно.

В комплекте с аппаратом идёт чехол, зарядка на 100 Вт, кабель. До 100% телефон заряжается примерно за 30 минут. Ёмкость аккумулятора при этом у него — 5000 мА*ч.

Экран у Oppo Find X7 Ultra очень большой: его диагональ составляет 6,82 дюйма. Матрица может при этом менять частоту обновления с 1 до 120 Гц.

Несмотря на то что новинка продаётся только в Китае, у неё есть русский язык, а также без проблем активируются Google-сервисы. Что касается гарантии, то вы можете при покупке без проблем всё отремонтировать в России. То есть гарантия «глобальная».