Голосовые команды, ИИ, проектор: заменитель телефона Humane Ai Pin появится весной

Humane AI Pin отказывается от традиционного экрана в пользу иного подхода, полагаясь на голосовые подсказки и встроенный проектор, который транслирует информацию на руку пользователя. Устройство обещает быстро понять потребности пользователя и мгновенно соединить его с нужным сервисом с помощью ИИ.

Устройство работает на четырехъядерном процессоре Snapdragon с выделенным движком Qualcomm AI Engine и оснащено программным обеспечением Cosmos OS. Компания заключила партнерские соглашения с такими гигантами индустрии, как OpenAI, Microsoft и Tidal, обеспечивая доступ к мощным моделям и платформам ИИ.

Humane AI Pin доступен для предварительного заказа на сайте компании в трех цветовых вариантах по цене от $ 699.