09:45, 11 января 2024
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Google обновит ядро Android на моделях от Pixel 6 до Pixel 9 на базе чипов Tensor
На днях Android-инсайдер Мишаал Рахман опубликовал сообщение в соцсети Х о том, что Google обновит ядро операционной системы своих смартфонов на базе SoC Tensor.
Adrien / Unsplash
По словам инсайдера, речь идёт обо всех моделях от Pixel 6 2021 года до Pixel 9. Причина обновления — якобы новые модели, которые должны быть выпущены в октябре.
Согласно подтверждающим слова Рахмана сообщениям инженеров Google, оставленным на портале Android Open Source Project (AOSP), ядро будет обновлено до версии Linux 6.1. В настоящее время указанные модели Pixel работают на ядре Linux 5.10, а пиксели Tensor G3 — на Linux 5.15.
Когда новшества выйдут, не указано, но ожидается, что обновление ядра Linux произойдёт вместе с обновлением ОС.