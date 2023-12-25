Google Pixel в 2023 году: победы, поражения и слабая популярность

Смартфон Pixel 7a стал ярким представителем среди «доступных» флагманов, предлагая неплохой дизайн, первоклассные характеристики и исключительную камеру всего за 499 долларов. Однако проблемы с чипом Tensor G2 намекнули на то, что Google продолжает испытывать трудности.

Планшет Pixel Tablet, забытая жемчужина Google, органично сочетала в себе концепции «умного дома» и планшета. Несмотря на то что Pixel Tablet не оправдал ожиданий, он стал прочным фундаментом для будущих начинаний, заняв нишу Android-планшетов с большим экраном.

Неожиданная новинка, складной Pixel Fold, бросила вызов доминированию Samsung, но столкнулась с неудачами из-за проблем с тем же Tensor и высокой цены в 1799 долларов. Хотя Pixel Fold затмил конкурентов вроде OnePlus Open, он лишь заложил основу для многообещающих будущих складных устройств, но никак не стал популярным.

Что касается носимых устройств, то Pixel Watch 2 и Fitbit Charge 6 продемонстрировали приверженность Google к отслеживанию состояния здоровья. В часах Pixel Watch 2 были устранены прежние проблемы, улучшена производительность, обновлено оборудование и увеличено время автономной работы. В то же время Fitbit Charge 6 ознаменовал стратегический сдвиг в сторону более тесной интеграции с Google.

Завершая год, Pixel 8 и Pixel 8 Pro продемонстрировали решимость Google устранить прошлые недостатки, причем модель Pro стала большим прорывом вперед.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, серия Pixel 8 намекнула на «новую эру», правда подобные продукты Google все остаются нишевыми продуктами.