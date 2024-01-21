Google представит новый оттенок корпуса Pixel 8 для конкуренции с Galaxy S24

Что конкретно это значит, компания не объяснила, но фото в посте намекает на новый оттенок корпуса серии Pixel 8. На сайте Google тоже упоминается скорый выход нового оттенка: мятно-зелёный цвет, с зелёной панелью камеры. А фотография, размещённая рядом с тизером в соцсети , даёт первое представление о новшестве.

Как отмечает издание Phonearena, оттенок выглядит более причудливым и ярким, чем цветовые решения, которые доступны в настоящее время. Сейчас линейка Pixel 8 и 8 Pro доступна только в цветах Hazel (зелёно-серый), Obsidian (глубокий чёрный), Rose (розово-оранжевый), Porcelain (белый) и Bay Blue (небесно-голубой).

Мятно-зелёный оттенок должен выйти 25 января и Google уже намекает о готовности обновления. В материале также говорится, что зелёный Pixel 8 будет иметь те же характеристики и дизайн, что и модели, доступные в настоящее время, но свежий оттенок — стратегия со стороны Google, чтобы возродить интерес к своим телефонам перед лицом возобновившейся конкуренции со стороны Samsung в виде Galaxy S24. Именно поэтому новинка выходит почти сразу после презентации корейского конкурента.