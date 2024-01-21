Google работает над переходом к полностью собственному производству чипов Tensor

KYEC специализируется на тестировании полупроводников, которые будут производиться на Тайване; у этой компании Google закупает оборудование для исследования и тестирования своих чипов. В коллаборации с TSMC Google запустит полностью независимое от Samsung производство: до последнего времени «гугловские» чипы производились на основе Exynos от Samsung.

Известно, что процесс тестирования собственных чипов Tensor Google запустит в середине 2025 года. Инсайдеры говорят, что, вероятнее всего, первым чипом, который Google произведёт без комплектующих Samsung, станет Tensor G5 «Laguna». Чип будет производиться по 3-нм техпроцессу.