Телефоны
Опубликовано 02 марта 2024, 13:30
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Google заблокировало RCS на Android-смартфонах с root-правами

Пользователи Android-смартфонов с рут-правами или пользовательскими ROM столкнулись с неожиданным препятствием: функция обмена сообщениями Google Rich Communication Services (RCS) не работает на их устройствах.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Сообщается, что такие функции, как отправка и получение высококачественных фотографий или синхронизация истории чата, просто недоступны. В некоторых случаях сообщения исчезают после нажатия кнопки «Отправить».

В отличие от Google Wallet, который при возникновении проблем выдает сообщения об ошибках, на прошитых устройствах нет четких признаков того, что RCS не работает.

Google признает наличие проблемы и ссылается на необходимость предотвращения спама и злоупотреблений путем обеспечения соответствия устройств стандартам RCS.

Хотя Google имеет право на защиту от спама, многие пользователи считают, что блокировка основной функции связи на прошитых устройствах — это перебор, особенно если учесть, что платформа делает упор на «настраиваемость».

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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