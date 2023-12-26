Телефоны
07:30, 26 декабря 2023
2 мин.

Говорят, что флагманские Vivo iQOO 12 выгоднее дорогих Xiaomi и других смартфонов. Теперь это проверили

В одном из выпусков на YouTube-канале Mobiltelefon.ru протестировали в реальной работе смартфоны Vivo iQOO 12 и 12 Pro, а также сравнили их по качеству камер с Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Pro.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Даже если вы просто посмотрите на характеристики Vivo iQOO 12 и 12 Pro, вы увидите, что это очень интересные модели (см. изображение ниже). У них топовое «железо», бесШИМные экраны, есть влагозащита, хорошие камеры. Цена на них тоже вполне адекватная.

Вместе со смартфонами Vivo iQOO 12 и 12 Pro вы получаете в комплекте карточку BMW (так как это партнёр компании), кабель, зарядку на 120 Вт, документацию, иголку, силиконовый чехол, защитную плёнку прямо на экране с завода.

Также на втором изображении ниже вы можете увидеть отличия одной модели от другой. В целом они не такие уж значительные. Причём по камерам разницы нет вообще.

Pro-версия при этом заряжается на 2 минуты быстрее, чем обычная: до 100% за 24 минуты, а не за 26. Хотя ёмкость аккумулятора у 12 Pro больше.

В целом производителем заявлена частота обновления экрана 144 Гц. Но на деле в этом режиме запускаются только 100 самых популярных в Китае игр, а всё остальное идёт со 120 Гц.

Хотя динамики в обоих случаях стерео, у Pro-версии всё звучит громче, более объёмно, с большим количеством басов.

Работают обе модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. И есть также несколько вариантов памяти. В бенчмарках результаты у смартфоном получаются примерно одинаковые.

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

Mobiltelefon.ru

iQOO 12 и iQOO 12 Pro получили действительно хорошие модули камеры. Основной объектив у них имеет разрешение 50 МП, ширик — 50 МП, телевик с 3-кратным зумом и функцией макро — 64 МП, селфи — 16 МП. С примерами фотографий можете ознакомиться выше. Кадры, сделанные на оба смартфона, максимально близки. Различий между ними практически нет. Это касается как фото, так и видео.

Далее эксперты сравнили iQOO 12 с Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Pro по качеству снимков. На изображениях выше смартфон, А — это iQOO 12, смартфон В — Vivo X100 Pro, смартфон С — Xiaomi 14 Pro. Большинство людей выбрало по результатам слепого голосования вариант В, то есть Vivo X100 Pro оказался лучше, чем iQOO 12.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.