Грабители вернули Android-смартфон жертве, поняв, что это не iPhone
В США произошел необычный случай вооруженного ограбления, который обернулся неожиданным образом для жертвы.
Ferra.ru
На мужчину напали грабители, которые, после того как отобрали у него все ценные вещи, включая ключи от машины, обнаружили, что украденный смартфон работает на операционной системе Android.
Разочарованные преступники вернули устройство владельцу, заявив: «О, это Android? Нам это не нужно. Я думал, это iPhone».
Произошедшее подчеркивает растущую проблему краж смартфонов, особенно iPhone, которые считаются более ценными среди преступников.
Так, в Лондоне, за прошлый год было украдено почти 91 тыс телефонов, что составляет около 250 краж в день.
В Москве в 2021 году ежедневно регистрировались более 150 краж смартфонов, причем воры предпочитали iPhone моделей 11, 12 и XR.