Громче шума в метро и аккум на 22 000 мАч: вышел смартфон Oukitel WP33 Pro

Что находится за пределами батареи?

Чипсет MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

6,6-дюймовый IPS-дисплей 1080×2408 с частотой обновления 60 Гц и яркостью 450 нит.

Тройная система задних камер: 64 Мп основная, 20 Мп ночного видения и 2 Мп макро.

32-Мп фронтальная камера.

5-ваттный динамик мощностью 136 дБ (в метро уровень шума может достигать 110 дБ на станциях, и 80−90 дБ — в вагонах).

Имеется защита от пыли и воды по стандарту IP68, IP69K и защита от падений по стандарту MIL-STD-810H.

В настоящее время Oukitel WP33 Pro можно приобрести на AliExpress за $ 600 без учета скидок.

Отметим, что зарядка аккумулятора емкостью 22 000 мАч от 0 до 100% занимает примерно 5 часов, а его широкий корпус делает управление одной рукой достаточно сложным.