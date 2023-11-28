Грядущий камерофон Huawei P70 Art получит литой стеклянный объектив для еще более качественных фото

Эта модель, судя по названию, обещает стать самым продвинутым и, вероятно, самым дорогим из тройки.

Аналитики положительно оценивают предстоящий запуск, полагая, что новая серия сможет значительно превзойти по продажам предыдущую линейку P60.

Одной из ключевых особенностей всех моделей P70 является их камера, но P70 Art выделяется на фоне остальных благодаря впечатляющей конфигурации объектива, стоимость которого в пять раз превышает стоимость стандартного 7P-объектива.

Основной причиной такой высокой цены является использование литого стекла в объективе.

Согласно аналитику из TF International Securities Мин-Чи Куо, общий объем поставок моделей P70, P70 Pro и P70 Art может достигнуть 15 млн единиц, что обеспечит рост продаж на 230% по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что несмотря на американские санкции, Huawei продолжает демонстрировать рост, опираясь на местные компоненты и инновации.