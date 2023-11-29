Honor выпустит смартфон со 160-мегапиксельной зум-камерой

Это, конечно, немного не то, что обещали слухи, а именно 200-мегапиксельную камеру, но все еще нечто впечатляющее.

Основная камера Magic 6 будет оснащена сенсором OV50K размером примерно 1/1.3 дюйма, что сопоставимо с 200-мегапиксельным основным сенсором Galaxy S23 Ultra.

OV50K будет поддерживать технологию LOFIC — латеральный интегрированный конденсатор на основе CMOS, похожий на стековый сенсор, используемый в Xperia 1 V и OnePlus Open (Oppo Find N3).

Ожидается, что Honor Magic 6 Pro будет представлен в Китае в ближайшее время, а затем и на глобальном рынке.

Его предшественник был выпущен в марте 2023 года. Пока что известно не так много о новом устройстве, кроме того, что оно будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 с улучшенными возможностями искусственного интеллекта.