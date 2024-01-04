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19:30, 04 января 2024
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Honor X9b: что нового и стоит ли покупать этот смартфон

Популярный YouTube-обзорщик Павел Хмурчик рассказал на своём канале о достоинствах и недостатках Honor X9b после недели пользования им.

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Фронтальная камера у Honor X9b может записывать видео только в 1080p 60 к/с, и это грустно. Хотя стоит аппарат сейчас около 250 долларов.

Также по какой-то причине в ночном режиме исчезает кнопка съёмки на фронтальную камеру. Ещё из недостатков смартфона — наличие только монозвучания, слишком низкое расположение сканера отпечатков, мощность зарядки максимум 35 Вт нестабильная работа датчика движения.

Тем не менее сильная сторона Honor X9b - автономность. Его хватает больше чем на сутки.

Экран у новинки очень хороший сам по себе. Частота обновления, например, - 120 Гц. Однако при покупке важно понимать, что дисплей здесь не плоский, а изогнутый.

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Павел Хмурчик

Работает Honor на базе Snapdragon 6 Gen 1. За счёт этого смартфон сам по себе очень шустрый и отзывчивый.

При видеосъёмке есть также интересная фишка: Honor X9b способен выделить ваш голос и подавить шум на фоне, но только при условии, что источников шума не более чем один.

Фотографии временами получаются на Honor X9b очень засвеченными. Проблему решить можно при помощи GCam (Google-камеры). При записи видео на основную камеру стабилизации у вас не будет, и к этому тоже нужно быть готовым.

Вывод

По сравнению с Honor X9а у Honor X9b действительно есть прогресс: это увеличение ёмкости аккумулятора на 700 мА*ч, улучшение типа встроенной памяти, возможность записи видео в 4К, более современный чип, влагозащита (IP53). В целом новинка как минимум достойна внимания.

Автор:Егор Ларионов
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