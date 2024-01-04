Honor X9b: что нового и стоит ли покупать этот смартфон
Популярный YouTube-обзорщик Павел Хмурчик рассказал на своём канале о достоинствах и недостатках Honor X9b после недели пользования им.
Павел Хмурчик
Фронтальная камера у Honor X9b может записывать видео только в 1080p 60 к/с, и это грустно. Хотя стоит аппарат сейчас около 250 долларов.
Также по какой-то причине в ночном режиме исчезает кнопка съёмки на фронтальную камеру. Ещё из недостатков смартфона — наличие только монозвучания, слишком низкое расположение сканера отпечатков, мощность зарядки максимум 35 Вт нестабильная работа датчика движения.
Тем не менее сильная сторона Honor X9b - автономность. Его хватает больше чем на сутки.
Экран у новинки очень хороший сам по себе. Частота обновления, например, - 120 Гц. Однако при покупке важно понимать, что дисплей здесь не плоский, а изогнутый.
Работает Honor на базе Snapdragon 6 Gen 1. За счёт этого смартфон сам по себе очень шустрый и отзывчивый.
При видеосъёмке есть также интересная фишка: Honor X9b способен выделить ваш голос и подавить шум на фоне, но только при условии, что источников шума не более чем один.
Фотографии временами получаются на Honor X9b очень засвеченными. Проблему решить можно при помощи GCam (Google-камеры). При записи видео на основную камеру стабилизации у вас не будет, и к этому тоже нужно быть готовым.
Вывод
По сравнению с Honor X9а у Honor X9b действительно есть прогресс: это увеличение ёмкости аккумулятора на 700 мА*ч, улучшение типа встроенной памяти, возможность записи видео в 4К, более современный чип, влагозащита (IP53). В целом новинка как минимум достойна внимания.