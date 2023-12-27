Huawei представила Nova 12 Ultra и Pro: переменная апертура, спутниковая связь и не только

Nova 12 Ultra может похвастаться 6,76-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц и защищенный стеклом Kunlun Glass. Задняя панель отделана искусственной кожей с 3D-тиснением Huawei и Nova, на ней расположен остров камеры эллиптической формы.

Смартфон оснащен основной камерой с переменной диафрагмой F/1.4~4.0 на 50 МП и ультраширокой камерой на 60 МП. HarmonyOS 4, накопитель объемом до 1 ТБ и возможность спутникового подключения через систему Beidou добавляют ему привлекательности. Модель Pro повторяет модель Ultra, но имеет более изящный дизайн.

Nova 12 Ultra доступна для предварительного заказа по цене 4699 CNY ($ 660), продажи начнутся 12 января 2024 года. Модель Nova 12 Pro, слегка урезанная, поступит в продажу 5 января 2024 года по цене 3999 CNY ($ 560).