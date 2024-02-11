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Опубликовано 11 февраля 2024, 12:45
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Хватит даже игровому ноутбуку: Philips выпустила 140 Вт Power Bank

Компания Philips представила новый внешний аккумулятор Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank мощностью 140 Вт и ёмкостью 27 тысяч мАч.
Gizmochina.com

Gizmochina.com

Устройство оснащено двумя портами Type-C. Если использовать два этих порта одновременно, выходное напряжение составит 65 Вт в каждом. Также Power Bank имеет порт USB Type-A с напряжением 22,5 Вт. А если задействовать вместе Type-A и Type-C, выходная мощность составит до 140 Вт.

Ёмкость аккумулятора — 27 тысяч мАч, при этом размер гаджета — 154,6 x 52,8 x 49,5 мм. Это достигается за счёт формы корпуса в виде шоколадного батончика.

Павербанк оснащён и ЖК TFT-дисплеем для отслеживания оставшегося заряда батареи и текущей выходной мощности всех трёх портов.

В отличие от большинства повербанков на рынке, этот подходит не только для смартфонов, но и для ноутбуков. Причём с такими характеристиками этот гаджет может обеспечить даже игровой ноутбук.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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