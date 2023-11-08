Их почти нет: Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие и одинаковые со всех сторон рамки вокруг дисплея
Samsung готовит к выпуску новый флагман — Galaxy S24 Ultra. Новинка обещает стать близкой к эталону дизайна среди смартфонов.
Ferra.ru
Инсайдер Ice Universe поделился фотографией защитного стекла новинки, демонстрирующей крайне тонкие рамки экрана, одинаковые со всех сторон. Это подтверждает стремление компании к созданию устройства с максимально погружающим визуальным опытом.
Согласно утечке, новый Galaxy S24 Ultra поразит своим внешним видом: «Реальный смартфон выглядит великолепно, даже лучше, чем я ожидал», - отмечает инсайдер.
Симметричная черная рамка и уменьшенное отверстие для фронтальной камеры, немного смещенное вниз, придают устройству особенный шарм.
Ожидается, что новая линейка Samsung Galaxy S24 будет представлена в начале следующего года.
Ice Universe известен своими точными прогнозами относительно новых трендов в мире смартфонов, включая экраны-водопады, дизайн iPhone X и iPhone 14, а также 200-мегапиксельные датчики изображения, что делает эту утечку особенно правдоподобной.