ИИ-взгляд: Samsung и SK hynix улучшили свои камеры искусственным интеллектом

SK hynix отвоевывает у Sony лидерство: представлена технология, которая обрабатывает данные непосредственно на чипе датчика, повышая скорость и эффективность. По последним данным, в разработке функция распознавания лиц и объектов с использованием ускорителей ИИ в самом датчике изображения.

Samsung Electronics также быстро внедряет искусственный интеллект в свой бизнес. В этом году компания представила 200-мегапиксельный датчик изображения с расширенной функцией масштабирования под названием Zoom Anyplace, которая использует ИИ для автоматического отслеживания объектов при съемке крупным планом. Компания Samsung поставила долгосрочную бизнес-цель по коммерциализации «гуманоидных датчиков», способных воспринимать и воспроизводить человеческие чувства, а также разработала дорожную карту по разработке датчиков изображения, способных улавливать даже невидимое, к 2027 году.

Эти стратегические шаги могут помочь им захватить большую долю растущего рынка и, возможно, оспорить доминирование Sony. Будущее датчиков изображения обещает быть захватывающим, а ИИ будет играть в нем главную роль. И не стоит забывать, что у Samsung скоро выходит новейший флагман Galaxy S24, где эти датчики могут сыграть важную роль.