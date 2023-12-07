Индия тоже решила избавиться от айфонов с разъёмом Lightning в пользу USB-C

Вместо устаревших iPhone с Lightning Apple будет обязана продавать только модели с универсальным разъёмом USB-C. В Apple прокомментировали инициативу индийских законодателей и рассказали, что компания может столкнуться с серьёзной проблемой при отгрузке айфонов с Lightning.

Проблема заключается в том, что вендор не сможет модернизировать устройства с потенциально запрещённым разъёмом — только iPhone 15 получил USB-C, все стальные модели, продаваемые в Индии, оснащены Lightning.