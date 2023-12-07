17:15, 07 декабря 2023
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Индия тоже решила избавиться от айфонов с разъёмом Lightning в пользу USB-C
Индия готовится принять закон — точную копию такого же в Евросоюзе — о запрете айфонов в разъёмом Lightning. Цель закона — максимально снизить в стране электронные отходы.
Torsten Dettlaff / Pexels
Вместо устаревших iPhone с Lightning Apple будет обязана продавать только модели с универсальным разъёмом USB-C. В Apple прокомментировали инициативу индийских законодателей и рассказали, что компания может столкнуться с серьёзной проблемой при отгрузке айфонов с Lightning.
Проблема заключается в том, что вендор не сможет модернизировать устройства с потенциально запрещённым разъёмом — только iPhone 15 получил USB-C, все стальные модели, продаваемые в Индии, оснащены Lightning.