Infinix объявил акционные цены на смартфоны в период до 31 декабря

Компания предлагает весь модельный ряд, включая новинки — серию начального уровня HOT 40. Старшая модель серии — HOT 40 Pro оснащена мощным процессором Helio G99, получила до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, экран FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Этот смартфон можно купить за 16990 рублей вместо 19990 рублей. Младшую модель линейки, HOT 40i, с объемом памяти до 16 ГБ + 256 ГБ можно приобрести за 13990 рублей.

В новогодней акции Infinix такде предлагает подарки: при покупке камерофона ZERO 30 в подарок идёт SMART 7 HD, покупая мощный NOTE 30 Pro в подарок можно получить HOT 30i.

Модель NOTE 30 работает на основе процессора Helio G99, получила 256 ГБ встроенной памяти и до 16 ГБ ОЗУ, большой FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Эту модель можно приобрести за 15990 рублей.

Вот цены на товары, участвующие в акции: - HOT 40 Pro 16/256 — ₽19990 -> ₽16990; - HOT 40 16/256 — ₽17990 -> ₽15990; - HOT 40i 16/256 — ₽15990 -> ₽13990; - ZERO 30 (4G) — ₽28990 -> ₽24990 (+ SMART 7 HD в подарок); - NOTE 30 Pro — ₽26990 -> ₽22990 (+ HOT 30i в подарок); - NOTE 30 8/256 — ₽23990 -> ₽15990; - NOTE 30i 8/256 — ₽21990 -> ₽15990; - HOT 30 8/128 — ₽17990 -> ₽13990; - HOT 30i 8/128 — ₽13990 -> ₽10990; - HOT 30i 4/64 — ₽9990 -> ₽6990; - SMART 8 8/128 — ₽11990 -> ₽6990; - SMART 7 HD — 4/64 — ₽7990 -> ₽4990; - INBOOK Y3 Max — ₽62999 -> ₽53999; - Buds Neo — ₽2 990.

Акция продлится до конца 2023 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании.