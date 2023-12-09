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07:30, 09 декабря 2023
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Infinix представила неприлично дешевый смартфон частотой 90 Гц и гигантским 5000 мАч аккумулятором

Infinix представила свою новую модель смартфона — Infinix Smart 8 HD. Устройство привлекает внимание своей доступной ценой и интересными характеристиками.

Gizmochina

Gizmochina

Смартфон оснащен 6.6-дюймовым IPS LCD HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим плавное и яркое изображение.

Infinix Smart 8 HD предлагает до 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя, который можно расширить до 2 ТБ с помощью карты MicroSD.

Устройство работает на базе Android 13 (Go Edition) с пользовательским интерфейсом XOS 13. Камера представлена двойным задним модулем с 13-мегапиксельным основным датчиком и ИИ-сенсором, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Особенностью смартфона является его батарея на 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, что обеспечивает длительное время работы.

Кроме того, устройство оснащено боковым дактилоскопическим датчиком, поддерживает 4G LTE, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и GPS.

Infinix Smart 8 HD доступен в четырех цветах: Crystal Green, Shiny Gold, Timber Black и Galaxy White. Смартфон будет продаваться по цене $75.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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