Infinix привёз в Россию бюджетный смартфон Smart 8 за 10 тысяч рублей
Компания Infinix запускает в России продажи смартфона начального уровня SMART 8.
Infinix
Гаджет основан на восьмиядерном чипе Unisoc T606, беспечивающем высокий уровень производительности для устройств этого класса. Процессор выполнен по 12-нм техпроцессу. Процессор работает на частоте до 1600 МГц и получил более 240 тысяч баллов в бенчмарках AnTuTu.
Объём оперативной памяти, в зависимости от комплектации, может составлять 3 или 4 ГБ. Но ОЗУ можно расширить до 8 ГБ за счёт использования постоянной памяти. Объём накопителей — 64/128 ГБ.
SMART 8 оснащён 6,6" дисплеем с отверстием под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию «Смарт панели», позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим событиям. Частота дисплея составляет 90 Гц, пиковая яркость — 500 нит.
Смартфон получил основную 13 Мп камеру, оснащённую кольцевой вспышкой, что позволяет делать качественные снимки при любых условиях освещения. Селфи-камера — 8 Мп модуль, оснащённый отдельной LED-вспышкой.
Модели будут представлены в трёх расцветках: блестящее золото, зелёный кристалл и чёрный лес. Корпус SMART 8 выполнен с применением специальной матовой текстурированной поверхности из композитных материалов. Благодаря этому на поверхности не остаются отпечатки пальцев.
Также гаджеты прошли испытания на ударопрочность при падениях, воздействие внешних элементов и другие виды тестов.
В России SMART 8 будет представлен в двух комплектациях:
3/64 Гб за 9990 рублей, с промо ценой 7990 рублей по случаю старта продаж;
4/128 Гб за 11990 рублей, с промо ценой 8990 рублей по случаю старта продаж.