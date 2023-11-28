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22:30, 28 ноября 2023
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Infinix привёз в Россию бюджетный смартфон Smart 8 за 10 тысяч рублей

Компания Infinix запускает в России продажи смартфона начального уровня SMART 8.

Infinix

Infinix

Гаджет основан на восьмиядерном чипе Unisoc T606, беспечивающем высокий уровень производительности для устройств этого класса. Процессор выполнен по 12-нм техпроцессу. Процессор работает на частоте до 1600 МГц и получил более 240 тысяч баллов в бенчмарках AnTuTu.

Объём оперативной памяти, в зависимости от комплектации, может составлять 3 или 4 ГБ. Но ОЗУ можно расширить до 8 ГБ за счёт использования постоянной памяти. Объём накопителей — 64/128 ГБ.

SMART 8 оснащён 6,6" дисплеем с отверстием под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию «Смарт панели», позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим событиям. Частота дисплея составляет 90 Гц, пиковая яркость — 500 нит.

Смартфон получил основную 13 Мп камеру, оснащённую кольцевой вспышкой, что позволяет делать качественные снимки при любых условиях освещения. Селфи-камера — 8 Мп модуль, оснащённый отдельной LED-вспышкой.

Модели будут представлены в трёх расцветках: блестящее золото, зелёный кристалл и чёрный лес. Корпус SMART 8 выполнен с применением специальной матовой текстурированной поверхности из композитных материалов. Благодаря этому на поверхности не остаются отпечатки пальцев.

Блесятщее золото Infinix

Блесятщее золото
Infinix

Зелёный кристалл Infinix

Зелёный кристалл
Infinix

Чёрный лес Infinix

Чёрный лес
Infinix

Также гаджеты прошли испытания на ударопрочность при падениях, воздействие внешних элементов и другие виды тестов.

В России SMART 8 будет представлен в двух комплектациях:

  • 3/64 Гб за 9990 рублей, с промо ценой 7990 рублей по случаю старта продаж;

4/128 Гб за 11990 рублей, с промо ценой 8990 рублей по случаю старта продаж.

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