Инсайдер оказался прав: все модели Galaxy S24 получат функцию экономии заряда
В недавней публикации издания WinFuture подтвердились слова авторитетного инсайдера Ice Universe, который ещё в августе 2023 года рассказал, что все три модели линейки Galaxy S24 от Samsung получат дисплеи из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), что позволит снижать частоту обновления до 1 Гц и экономить заряд батареи, когда на экране появляется статический контент, такой как электронные письма или текстовые сообщения.
Technical Cheez
В серии Galaxy S23 такие дисплеи использовались только в моделях Ultra. В S23 максимальный порог снижения обновления экрана составляет 24 Гц, что, конечно, не обеспечит такую экономию заряда батареи устройства, как при снижении до 1 Гц.
Слова Ice Universe подтверждаются и утечкой, предоставленной WinFuture со ссылкой на «одного из величайших инсайдеров всех времён Эвана Бласса».