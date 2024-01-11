Инсайдер оказался прав: все модели Galaxy S24 получат функцию экономии заряда

В серии Galaxy S23 такие дисплеи использовались только в моделях Ultra. В S23 максимальный порог снижения обновления экрана составляет 24 Гц, что, конечно, не обеспечит такую экономию заряда батареи устройства, как при снижении до 1 Гц.

Слова Ice Universe подтверждаются и утечкой, предоставленной WinFuture со ссылкой на «одного из величайших инсайдеров всех времён Эвана Бласса».