00:00, 04 ноября 2023
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Инсайдеры назвали дату презентации флагмана Samsung Galaxy S24
Южнокорейское информационное агентство Biz SBS назвало дату презентации флагмана Samsung Galaxy S24. Смартфон представят 17 января 2024 года в рамках презентации Galaxy Unpacked.
Zana Latif / Unsplash
Эта информация схожа с той, которую недавно озвучил авторитетный инсайдер Ice Universe, назвавший 18 января. Возможно, разница в числах из-за отличия времени в США и Корее.
Samsung Galaxy S24 не получит каких-либо значимых изменений. Известно, что новшеством может стать титановый корпус и плоский экран, не имеющий скругленных краёв. Скорее всего, флагман получит новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen3.
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