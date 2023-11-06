iPhone 15 Pro сгорел изнутри даже не будучи подключенным к зарядке
Владельцы iPhone 15 Pro столкнулись с неожиданной проблемой, которая может вызвать беспокойство среди поклонников продукции Apple.
Ferra.ru
Пользователь Reddit с ником Trulywenttospace поделился шокирующим инцидентом: его iPhone 15 Pro расплавился изнутри, причем это произошло без подключения к зарядному устройству.
Смартфон, который был оставлен в покое, внезапно перегрелся до такой степени, что внутренние компоненты начали плавиться.
Несмотря на серьезность ситуации, устройство не взорвалось и сохранило свою целостность. Фотографии, опубликованные пользователем, показывают следы плавления внутри экрана, что указывает на возможную проблему с контроллером питания дисплея.
Пострадавший пользователь обратился в сервисный центр, где ему без промедления предоставили замену. Сотрудники сервиса отметили, что сталкиваются с подобным случаем впервые.
Этот инцидент может стать предвестником серии сообщений о подобных ситуациях с iPhone 15 Pro, что потребует внимания со стороны Apple для расследования и устранения потенциальной проблемы.