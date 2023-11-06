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04:30, 06 ноября 2023
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iPhone 15 Pro сгорел изнутри даже не будучи подключенным к зарядке

Владельцы iPhone 15 Pro столкнулись с неожиданной проблемой, которая может вызвать беспокойство среди поклонников продукции Apple.

Ferra.ru

Ferra.ru

Пользователь Reddit с ником Trulywenttospace поделился шокирующим инцидентом: его iPhone 15 Pro расплавился изнутри, причем это произошло без подключения к зарядному устройству.

Смартфон, который был оставлен в покое, внезапно перегрелся до такой степени, что внутренние компоненты начали плавиться.

Несмотря на серьезность ситуации, устройство не взорвалось и сохранило свою целостность. Фотографии, опубликованные пользователем, показывают следы плавления внутри экрана, что указывает на возможную проблему с контроллером питания дисплея.

Reddit

Reddit

Пострадавший пользователь обратился в сервисный центр, где ему без промедления предоставили замену. Сотрудники сервиса отметили, что сталкиваются с подобным случаем впервые.

Этот инцидент может стать предвестником серии сообщений о подобных ситуациях с iPhone 15 Pro, что потребует внимания со стороны Apple для расследования и устранения потенциальной проблемы.

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