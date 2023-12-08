iPhone 16 получит новые микрофоны для улучшенной работы Siri

Это нововведение является частью более широкой инициативы Apple по внедрению функций искусственного интеллекта.

Аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что новые микрофоны будут оснащены улучшенным соотношением сигнал/шум, что позволит Siri лучше распознавать голос пользователя и повысит точность диктовки.

Улучшенная четкость аудиосигнала с меньшим количеством помех обещает значительно прокачать взаимодействие с голосовым помощником.

Кроме того, новые микрофоны будут обладать повышенной водостойкостью. Это не только улучшит работу Siri, но и повысит качество аудио в видеозаписях, сделанных в приложении «Камера», а также улучшит качество голосовых вызовов.

По словам Куо, новые компоненты микрофонов будут производиться компаниями AAC и Goertek. Стоимость этих компонентов, вероятно, удвоится, если не утроится, по сравнению с микрофонами iPhone 15.