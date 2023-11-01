iPhone 16 Pro получит камеру с линзой из литого стекла

Недавно компания Apple представила iPhone 15, и многие считают, что еще рано всерьез относиться к утечкам о моделях 2024 года. Тем не менее, новый отчет от Economic News Daily проливает свет на телекамеру iPhone 16 Pro.

Согласно документу, компания Largan будет эксклюзивно производить телекамеры для iPhone 16 Pro. Они будут оснащены линзами из литого стекла, которые тоньше и легче традиционного варианта.

Это может помочь уменьшить толщину выступающей части камеры и снизить вес устройства, а также обеспечить лучшее качество зума. Ожидается, что линзы из литого стекла будут использоваться как в iPhone 16 Pro, так и в Pro Max.

Напоним, что ранее утверждалось, что новая Pro-версия iPhone может получить тетрапризматическую телекамеру, которая прямо сейчас используется в iPhone 15 Pro Max.

Она обеспечивает большую фокусное расстояние и оптическое увеличение без увеличения толщины телефона. Именно здесь на сцену выходят линзы из литого стекла благодаря их тонкости и легкости. Они также обеспечивают большее увеличение в более компактном корпусе.