iPhone оказался лидером в России по продажам в рублях

При том, что Apple официально ушла из России и количество продаваемых айфонов сократилось, доля компании на российском рынке смартфонов на сегодняшний день составляет 29%. Как отмечается, за период с января по сентябрь 2023 года выручка Apple от продаж продукции в России сохранилась на том же уровне, что и в этот же период прошлого года.

Но также аналитики говорят о явной тенденции к увеличению спроса на китайские бренды. Поэтому количество проданных айфонов за три квартала 2023 года снизилось с 11% до 9%.