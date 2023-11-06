iPhone оказался не самым любимым мобильным гаджетом Apple по версии пользователей

Однако данные AnTuTu показывают, что пользователи iOS/iPadOS высоко ценят возможности и удобство планшетов Apple. В топ-10 также вошли iPhone SE второго поколения и различные модели iPad Pro, в то время как новейшие модели iPhone 15 не попали в список самых любимых устройств.

Отметим, что данный рейтинг подчеркивает важность планшетов в линейке продукции Apple и может отражать изменения в предпочтениях потребителей, которые теперь ищут больший экран и многофункциональность, предлагаемые iPad.